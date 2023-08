Ricorre l’anniversario del “Sole Rosso” che oscurò Hiroshima

Lunedì 7 agostoil secondodella morte di don Francesco ... Il 27 agosto 1987 subisce'attentato commissionato ...... nel giorno in cuiil VIII°del'ingresso in ... la carità,'amore infuso da Dio nei nostri cuori, costruisce ...Mercoledì 9 agosto ,il 32esimodella morte del giudice ... mentre era al lavoro per coordinare'accusa in ...

Diocesi: Carpi, domani messa in cattedrale per il 2° anniversario ... Servizio Informazione Religiosa