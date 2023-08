Reggina | Cionek saluta | «Vi auguro forza e coraggio per il futuro»

(Di domenica 6 agosto 2023) Thiago, difensore della, hato i tifosi e la squadra con un messaggio sui social Thiago, difensore della, hato i tifosi e la squadra con un messaggio sui social. Le sue dichiarazioni: «Vorrei ringraziare il popolo Calabrese per la accoglienza e il supporto in queste tre anni. Ringrazio quelli di Reggio e tutti quelli che vivono in altre città di Italia e che ad ogni trasferta erano in tanti a sostenerci ovunque andavamo a giocare. 3 stagioni, 91 partite combattute con tanta lotta e sudore. Abbiamo vissuti insiemi momenti belli e complicati sia in campo che fuori, però insiemi riuscivamo sempre a raggiungere gli obiettivi fissati. Porterò con me tante belli ricordi.allache nel suo percorso ...

Queste le parole d'addio di Thiago, difensore polacco che ha deciso di salutare lae che nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore dell'Avellino. "Vorrei ringraziare il popolo ...Intanto arriva, calciatore brasiliano, naturalizzato polacco, classe 1986. Si è svincolato dallaed è pronto un contratto annuale, con opzione per la stagione successiva: attesa a ...Avellino . E' Thiagoil difensore centrale scelto da Perinetti e Rastelli per completare il pacchetto arretrato ...della prima esperienza in Lega Pro dopo essersi svincolato dalla

La Reggina è costretta a veder partire l'ennesimo calciatore. Anche Thiago Cionek saluta la piazza, pronto per accasarsi all'Avellino.