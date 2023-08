Reggiana - Pescara show | Nesta ne fa 6 a Zeman!

(Di domenica 6 agosto 2023) ROMA - Il calcio inizia a fare sul serio: in campo oggi tre partite per il primo turno preliminare di Coppa Italia. Succoso il confrontoche vede affrontarsi, sulle rispettive ...

ROMA - Il calcio inizia a fare sul serio: in campo oggi tre partite per il primo turno preliminare di Coppa Italia. Succoso il confrontoche vede affrontarsi, sulle rispettive panchine, due vecchie conoscenze come Nesta e Zeman : ricca di reti, come da tradizione per le gare del boemo (6 - 2) e i granata approdano ai ...Secondo turno di Coppa Italia 2023/24 , si affronteranno Monza e. La formazione di Nesta, dopo aver battuto il, si è aggiudicata l'accesso al turno successivo, dove affronterà i biancorossi. Il match si disputerà domenica 13 agosto alle ore 21.15 ...Laconquista il passaggio del turno in Coppa Italia, termina 6 - 2 contro il. Prima frazione giocata su ritmi altissimi, dopo l'inizia doppio vantaggio dei delfini, sono gli emiliani a ...

Vittoria nettissima, in rimonta, della Reggiana contro il Pescara nel turno preliminare di Coppa Italia. La formazione guidata da Nesta ha vinto 6-2 contro la squadra guidata da Zeman e ha conquistato ...Vittoria in rimonta dei granata nella sfida amarcord tra ex Lazio: al boemo non bastano Accornero e Cuppone: Per i padroni di casa gol di Lanini (3), Portanova, Girma e Vido ...