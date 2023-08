Reggiana-Pescara oggi in tv | orario e streaming turno preliminare Coppa Italia 2023 2024

(Di domenica 6 agosto 2023) Domenica 6 agosto alle 18:00 lasfiderà ilin occasione deldi. Definito il tabellone, parte con un confronto tra due realtà del calcio del sud la nuova edizione del trofeo nazionale. Si gioca al Mapei Stadium, che ospiterà questa sfida da non perdere. La, neopromossa in Serie B, vuole iniziare bene una stagione già storica. Per il, dopo la delusione per l’esito dei playoff, c’è voglia di riscatto e la partita dioffre subito la possibilità di misurarsi con una realtà competitiva. La vincente sfiderà il Monza l’11 agosto. Non è prevista la copertura tv ea livello ...

La manifestazione si è aperta ieri con il successo per 1 - 0 del Catanzaro sul Foggia qui troviamo alle 18mentre alle 20 FeralpiSalò - Vicenza e alle 20.30 Cesena - Entella . ......Domenica 17.45 SALERNITANA - TERNANA Canale20 13/08/2023 Domenica 18.00 SASSUOLO - COSENZA Italia 1 13/08/2023 Domenica 21.00 LECCE - COMO Canale 20 13/08/2023 Domenica 21.15 MONZA -...1 (ore 18) Match valido per il preliminare di Conference League. Laé appena stata promossa in Serie B e oggi é guidata dall'ex azzurro Alessandro Nesta al posto di Aimo ...

Coppa Italia Reggiana-Pescara: le probabili formazioni Rete8

Il Catanzaro augura le danze della Coppa Italia superando di misura il Foggia di Cudini, al primo impegno stagionale di un pre-stagione reso diverso dall'attesa per i verdetti dei tribunali.Alle ore 18.00 di domenica 6 agosto si gioca la partita Reggiana-Pescara, gara valevole per il turno preliminare della finale della Coppa Italia 2023-2024. Ecco la guida completa su come seguire ...