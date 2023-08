Real Madrid | Courtois | «Vogliamo riscattarci un po’ dall’anno scorso In Champions…»

(Di domenica 6 agosto 2023) Thibaut, portiere del, ha parlato a TLN TV in vista della prossima stagione dei Blancos Thibaut, portiere del, ha parlato a TLN TV in vista della prossima stagione dei Blancos. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «un po’. Non credo che abbiamo avuto un anno brutto: all’inizio abbiamo vinto la Supercoppa Europea e siamo partiti bene in campionato, ma dopo il Mondiale non eravamo in grado di mantenere il nostro livello. Abbiamo perso la Supercoppa spagnola contro il Barcellona e non nel migliore dei modi, poi abbiamo perso molte partite di campionato. Improvvisamente eravamo troppo indietro. Penso che la Liga dia sempre il tono per ...

Thibaut Courtois, portiere del, ha parlato a TLN TV in vista della prossima stagione dei Blancos Thibaut Courtois, portiere del, ha parlato a TLN TV in vista della prossima stagione dei Blancos. Ecco le sue ...Non è facile gestire le ambizioni deldella bicicletta. Il compito del capitano sarà più difficile di un problema di analisi matematica. Dopo due settimane dalla conclusione del Tour de ...Non ha dubbi il portiere delThibaut Courtois riguardo le ambizioni personali e di squadra per la prossima stagione. In un'intervista rilasciata a TLN TV , l'estremo difensore belga ha parlato dell'annata 2023 - 24 ma ...

Zico, il Real Madrid e la notte in cui Udine si sentì regina La Gazzetta dello Sport

Il futuro di Dusan Vlahovic parrebbe essere ad un passo dalla definizione in questo calciomercato. Proprio nelle ultime ore, infatti, è stata registrata una svolta importante che avrebbe sbloccato l’a ...La nuova stagione del Real Madrid è pronta per cominciare: i Blancos dovranno riscattare la deludente annata passata, come analizzato da Courtois ...