Ravezzani | «Quando accostano un nome nuovo a Milan | Inter o Juventus cerco…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023) Fabioha spiegato cosa cerca immediatamentevede ungiocatore a. STAGIONI PASSATE E GOL – Queste le parole di Fabiosu X. “vedo unaccostato ao Juve, cerco subito stagioni passate e gol. Per un centrocampista segnare almeno 3-4 reti a campionato è fondamentale. Idem per un difensore (in attacco sui calci d’angolo) è essenziale arrivare a 2-3. Altrimenti sono mediocri“. Fonte: X Fabio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...