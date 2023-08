Ranieri Adami Piccolomini | il Conte nero arrestato a Roma | chi è il pronipote di Papa Pio II | ha aggredito i militari a Trastevere

(Di domenica 6 agosto 2023) Prima le minacce: «Datemi le pistole o vi ammazzo». Poi la violenta aggressione in cui ha cercato di disarmare i carabinieri che erano in servizio nella piazza: ancora una notte brava per...

Balza nuovamente agli onori della cronacaPiccolomini, pronipote di Papa Pio II, noto anche come 'Conte nero'. L'uomo venerdì pomeriggio era in piazza Santa Maria di Trastevere e si è avvicinato ai militari impegnati nell'ambito ..."Datemi le pistole o vi ammazzo". Ha cercato di disarmare i militari di Trastevere. Poi si è dato alla fuga. E' di ieri notte l'ultima scorribanda del "Conte Nero",Piccolomini , discendente diretto di Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini. Il 50enne, protagonista in passato di gesta eclatanti, si trovava ieri sera in piazza di Santa Maria in ...E a finire nei guai è un personaggio conosciuto:Piccolomini, 48enne pronipote di Papa Pio II, e noto nella Capitale come il 'Conte Nero'. Un soggetto particolare, già noto alle forze ...

