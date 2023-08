Rally | Wrc Evans vince per la 2^ volta in carriera in Finlandia

(Di domenica 6 agosto 2023) Il gallese batte Neuville e riduce il gap in classifica con Rovanpera ROMA - Senza rivali dopo l'abbandono del finlandese Kalle Rovanpera, Elfynha vinto per la secondainildi, tappa del Mondiale 2023 di. Al termine delle 22 prova, il pilota gallese della

Già sulla terza prova speciale del, infatti, il team di Malcolm Wilson si è trovato con le due Puma Rally1 ritirate. Tanak ha preso un colpo molto forte nella parte inferiore della vettura che ...Nel2 vittoria di Pajari davanti a Fourmaux e Gryazin. Il prossimo appuntamento è ora fissato tra un mese in Grecia sui durissimi sterrati delAcropolis. Questa la classifica finale del 72° ...VEDI ANCHEFinlandia: Evans chiude un sabato quasi perfetto2023, il calendario ufficiale del mondiale2023: classifiche mondiale piloti e costruttoriFINLANDIA 2023, ...

WRC | Rally Finlandia, PS15: Katsuta torna in zona podio Motorsport.com - IT

Il gallese sfrutta l’errore di Rovanpera e fa suo il Rally di Finlandia per la seconda volta in carriera. Un risultato che gli consente di dimezzare il distacco da Kalle nel mondiale piloti, con quatt ...Il gallese torna a vincere il 1000 Laghi dopo due anni precedendo Neuville e Katsuta, distanze accorciate in classifica generale ...