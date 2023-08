Rally Finlandia 2023 | Elfyn Evans vince la corsa scandinava e riapre la corsa al titolo!

La penultima speciale delha visto Elfyn Evans ottenere ancora una volta il miglior tempo . Teemu Suninen ha rosicchiato qualcosa a Takamoto Katsuta, ma il giapponese ha un margine confortevole in vista della ...Il leader della gara Elfyn Evans, invece, ha iniziato sotto la pioggia con un'andatura molto decisa questa seconda tappa deldi, la più lunga della gara con i suoi ben 160,68 km ...Jyväskylä ,, 5 Agosto 2023. Ott Tanak fuori , motore, Esapekka Lappi fuori , albero, Pierre - Louis ... Questo il bilancio in rosso del SectoFinland all'alba del penultimo ...

Rally Finlandia, day 3: Evans allunga su Neuville La Gazzetta dello Sport

Elfyn Evans vince il Rally di Finlandia davanti a Thierry Neuville e Takamoto Katsuta. Rovanpera si ritira nella PS8 e il risultato riapre la lotta al titolo. Pajari vince in WRC2. Il Rally di Finland ...Elfyn Evans e Scott Martin vincono il Rally di Finlandia! Per il gallese di Toyota si tratta del secondo successo in terra finnica, seconda vittoria della stagione dopo la Croazia e distacco in classi ...