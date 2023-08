Rabiot e il ruolo nella Juventus | sarà fondamentale

(Di domenica 6 agosto 2023), dopo il rinnovo di contratto con la, avrà unancora più importante all’interno del sistema di gioco bianconero.scorsa stagione della, in cui i bianconeri hanno faticato sia in campionato ma soprattutto nelle coppe (eliminati in semifinale di Europa League e Coppa Italia) e fuori dai gironi di Champions, uno dei pochi ad aver avuto un rendimento costante è statoè un giocatoreper ladel futuro (Credits: LaPresse) – Juvedipendenza Il centrocampista francese lo possiamo definire, senza ombra di dubbio, come uno dei migliori della rosa di Allegri nello scorso campionato; giocatore utilissimo sia nel 4-3-3 sia nel 3-5-2 per la capacità di ...

Ildi Allegri è stato fin qui fondamentale: l'ha svolto con discrezione e sensibilità ..., Weah e McKennie ...Il rinnovo di, il ritorno di Milik e infine l'arrivo di Timothy Weah. Contro il Real Madrid, ... Weah si è raccontato anche sulla questione: 'Non ho preferenze, io faccio quello che mi ...Per il Summer Tour non sono partiti né, né Fagioli. Di fatto due titolari per mister ... che possa gravitare davanti alla difesa e perché no sganciare eventualmente Manuel Locatelli daldi ...

Nuovo ruolo per Rabiot: il francese è sempre più leader Tifo Juventus

Il ritorno dalla tournèe americana porterà alla Juventus un giocatore importante: si tratta, come riportato dal "Corriere dello Sport", di Adrien Rabiot, ...In casa Juventus sono state già delineate le gerarchie per quanto riguarda il ruolo di capitano della squadra. Il giocatore che indosserà la fascia al braccio sarà Danilo, con Rabiot e Alex Sandro nel ...