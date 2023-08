Questa non è democrazia | ribelliamoci La sparata di Landini contro il governo

(Di domenica 6 agosto 2023) Il segretario della Cgil interpreta il risultato delle elezioni a discapito del centrodestra: "Non ha la maggioranza del Paese, non può fare ciò che vuole". Ma la sua narrazione è strampalata

...sullo scontrino emesso dall'esercente con il pagamento elettronico (deve essere presente... Ovviamente bisogna essersi già iscritti ma, selo si è mai fatto, semplicemente inserendo lo Spid ...... i 17 singoli usciti e daperdere SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO Una ... al punto che risulta difficile capire sesia appena iniziata o finita Resto in Chill di ...E nemmeno tutti costoro sonoautosufficienti, come sostiene l'Istat che stima in circa un quarto coloro chevivonocondizione in assistenza residenziale. È vero, milioni di altri ...

Maurizio Landini: «Troppe diseguaglianze, questa non è democrazia. Il 7 ottobre in piazza per dire basta» Corriere della Sera

Lo showrunner di Netflix Matt Owens ha parlato del suo rapporto con Eiichiro Oda e del forte legame tra il mangaka e la sua opera.Sarah Snook parla a ruota libera del finale di Succession e in particolare di cosa spinto Shiv a rivoltarsi contro i fratelli ...