Prima Pagina IN Edicola | Balogun il preferito | pronta offerta Inter!

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORTsogna di fare Ronaldo. È ildell’Inter. La punta dell’Arsenal posta un video del Fenomeno e scatena i social.un’da 30 milioni. TUTTOSPORT Scamacca all’Atalanta non è l’unica fregatura. Mercato e soldi, grane Inter. L’attaccante che serve non si trova. Zhang nei guai coi debiti Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...