Presidente di Bergamo Pride dimesso dopo la foto con l’amico di Forza Italia | “Delirio politico figlio di concetti marci”

(Di domenica 6 agosto 2023) La decisione di Luca Rota di dimettersi dalla presidenza delle polemiche derivanti da unainsieme al suo amico Loris Rodigari, consigliere comunale pera Luzzana, ha scatenato reazioni non solo a livello territoriale, arrivando anche agli interessi delle tv nazionali. Sul tema si è espresso il diretto interessato, così come lo stesso Rodigari, responsabile del dipartimento delle pari opportunità del partito. Nella giornata di domenica (6 agosto) anche il Partito Gay Lgbt+, per voce del coordinatore nazionale Andrea Grassi, ha dato il suo massimo sostegno a Luca Rota. “Un Gay, una Lesbica, un-una Trans o un Bisessuale non può avere amicizie politicamente esposte a destra o non può essere di destra?” scrive nella lettera che vuole “far riflettere, e ...

... quelle di Palermo, Siena,, Bolzano, Napoli, Cagliari, e dei trasporti regionali sardi e ... criticando il recente incontro tra Giorgia Meloni ed ilstatunitense Joe Biden, dove la ...E' pur vero che è possibile raggiungere Milano con il volo indiretto Pescara- Orio al ... finora non hanno prodotto esito positivo anche se ildella Regione spera che a settembre ...Una lunga lettera, molto articolata, per comunicare le sue dimissioni dadiPride, l'associazione che organizza ogni anno la parata per rivendicare pari diritti per le persone Lgbtq+. Dimissioni, quelle di Luca Rota, che hanno alla base un episodio che ...

Presidente di Bergamo Pride fotografato con un amico di Forza Italia, si dimette dopo attacchi on line e «cyberbullismo» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Prima di essere disponibile in Europa e in Italia, dovrà avere il via libera delle autorità regolatorie EMA e AIFA. Nel nostro Paese la patologia colpisce una puerpera su 10. Come prevenirla, sintomi ...Loris Rodigari, consigliere comunale a Luzzana, invita Luca Rota a ritirare le dimissioni: "C’è ancora tanto lavoro da fare per abbattere le discriminazioni, legate alle scelte sessuali ma anche all’i ...