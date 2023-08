Praga | la pioggia rinvia la finale a domani

(Di domenica 6 agosto 2023) Linda Noskova (n.71 Wta) è la prima finalista dell' Open digrazie alla vittoria ottenuta in due set - 61 61 - contro la tedesca Tamara Korpatsch (n.99 Wta) . Partita mai in discussione con la ...

Linda Noskova (n.71 Wta) è la prima finalista dell' Open digrazie alla vittoria ottenuta in due set - 61 61 - contro la tedesca Tamara Korpatsch (n.99 ... Dopo due interruzioni perintorno ...... Cristian si è di nuovo portata avanti di un break nel secondo 3 - 1 e servizio ma sulla palla del 4 - 1 il match è stato nuovamente interrotto per. L'ennesima interruzione farà dunque ...Lacancella il programma del sabato al Wta di2023 . Sarà una domenica con doppio turno, dunque, quella del 6 agosto. Semifinali in programma alle 10 del mattino in contemporanea sul ...

WTA Praga: la pioggia rimanda le semifinali a domenica Ubitennis

71 Wta) è la prima finalista dell'Open di Praga grazie alla vittoria ottenuta in due set ... Dopo due interruzioni per pioggia intorno alle 19.30 locali è infatti arrivato il comunicato ufficiale ...Pone fine ad una serie di cinque finali perse in successione Stefanos Tsitsipas, lo fa trovando il primo sigillo del 2023 dopo i KO di Melbourne e Barcellona. De Minaur deve cedere al greco per la 12 ...