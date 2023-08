Pozzuoli | minacce e taglieggiamenti ad un imprenditore locale

(Di domenica 6 agosto 2023) Ieri mattina il sindaco Gigi Manzoni e l’assessore al governo del territorio Giacomo Bandiera si sono recati presso la Compagnia dei Carabinieri diper segnalare agli inquirenti il contenuto di una pec con cui il titolare di una ditta individuale ha comunicato all’Amministrazione di aver rinunciato all’affidamento in gestione di un tratto di spiaggia libera, identificato agli atti del bando come SAL 7 in località Licola. Nel documento inviato con posta elettronica certificata e ricevuto Il Blog di Giò.

