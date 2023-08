Oltre 700 vigili del fuoco stanno combattendo da ieri contro il vasto incendio divampato innel distretto di Castelo Branco. Il fumo nero provocato dale' giunto fino al santuario di Fatima, a circa 150 km di distanza, dove stamattina e' arrivato papa Francesco per la ...... ma la causa dell'incendio è ancora sconosciuta, ma si sospetta che ilsia partito dal ...migliaia di auto di lusso con batterie al litio su una nave al largo delle isole Azzorre dello ...In, il Parco Naturale di Sintra - Cascais, a ovest di Lisbona, è sotto stretta ... Ilè stato portato sotto controllo da più di 500 vigili del fuoco, ma molti sono ancora sul campo per ...

Portogallo, rogo a Castelo Branco: fumo nero fino a Fatima

Oltre 700 vigili del fuoco stanno combattendo da ieri contro il vasto incendio divampato in Portogallo nel distretto di Castelo Branco. Il fumo nero provocato dal rogo e' giunto fino al santuario di ...L'Agenzia spaziale europea ha reso disponibile una versione aggiornata dello strumento che fornisce un'analisi dettagliata dei roghi nel pianeta. Con la dashboard interattiva si può confrontare la fre ...