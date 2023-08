Ponte sullo Stretto | via il tetto dei 240mila euro di stipendio per i manager della Società | opposizioni insorgono

(Di domenica 6 agosto 2023) Via aldegli stipendi diper idi Messina Spa incaricata di portare avanti i lavori per il progetto. Polemica per quanto previsto dalla bozza del decreto "Asset e investimenti" che arriverà in Cdm lunedì 7 agosto. "Col governo Renzi abbiamo messo un t

Ora l'ultima bozza disponibile del decreto 'Asset e Investimenti' rispolvera quel vecchio tentativo applicandolo però solo alla società per ilStretto. La novità contenuta nella bozza del ...1.STRETTO, SALTA TETTO 240MILA EURO PER STIPENDI Estratto da www.adnkronos.com matteo salvini con il plastico delstretto di messina Il decreto volto a rimuovere il tetto dei 240 mila euro per la Stretto di Messina riguarda unicamente il ...Che potrebbe saltare, ma solo per il cda della società Stretto di Messina Spa , che avrà il compito di costruire il. Sarà da vedere se resterà confermata lunedì, a una valutazione più attenta e ...

Ponte sullo Stretto, salta il tetto agli stipendi. La furia delle opposizioni Corriere della Sera

Non si accennano a placare le polemiche per l’ipotesi di togliere il tetto agli stipendi della Stretto di Messina Spa ...Un tentativo era stato fatto già un anno fa, alla fine dell'era Draghi, quando però l'idea di eliminare il tetto dei 240mila euro per lo stipendio annuo dei manager pubblici era naufragata tra le pole ...