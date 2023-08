Ponte sullo Stretto | scontro | salta il tetto al compenso dei manager

Che potrebbe saltare, ma solo per il cda della società Stretto di Messina Spa , che avrà il compito di costruire il. Sarà da vedere se resterà confermata lunedì, a una valutazione più attenta e ...Stretto, governo pronto a togliere il tetto agli stipendi dei manager Misure contro il caro - voli e sui taxi, con la possibilità per i comuni di rilasciare licenze aggiuntive. Ed ancora: ...Le polemiche sulla deroga al tetto di 250 mila euro degli stipendi pubblici per i manager che dovranno occuparsi della costruzione delstretto di Messina. I Graffi di Damato A furia di escogitare piani attribuitigli da retroscenisti di ogni colore per contrastare o quanto meno contenere i numeri elettorali di una Giorgia ...

Ponte sullo Stretto, salta il tetto agli stipendi. La furia delle opposizioni Corriere della Sera

Ponte sullo Stretto, salta il tetto di 240 mila euro per gli stipendi dei manager. Schlein: «Indecenti». M5s: «Scandaloso».Camminare sulla Via Francigena ai nostri giorni è una mezza “pacchia”: pericolo di “latrones” o brigantaggio pari a zero, pericolo di strade costeggiate da folti boschi con pericolosi animali selvatic ...