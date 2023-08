Ponte sullo Stretto | salta tetto stipendi | bufera tra le opposizioni

(Di domenica 6 agosto 2023) Addio alper ildi Messina. Per la Societàdi Messina Spaildi 240mila euro per portare avanti la costruzione tanto bramata struttura. Questo è quanto prevede l’ultima bozza disponibile dal decreto “Asset e investimenti” atteso lunedì prossimo al Consiglio dei ministri. All’articolo 1 – ‘Disposizioni urgenti L'articolo proviene da Il Difforme.

Stretto, governo pronto a togliere il tetto agli stipendi dei manager Misure contro il caro - voli e sui taxi, con la possibilità per i comuni di rilasciare licenze aggiuntive. Ed ancora: ...Le polemiche sulla deroga al tetto di 250 mila euro degli stipendi pubblici per i manager che dovranno occuparsi della costruzione delstretto di Messina. I Graffi di Damato A furia di escogitare piani attribuitigli da retroscenisti di ogni colore per contrastare o quanto meno contenere i numeri elettorali di una Giorgia ...sfondo, l'imponenteVasco de Gama, che si staglia sull'estuario del "Mare di Paglia". "Are you ready", "credete che la pace sia possibile attraverso la fraternita'", urlano dal palco ...

Ponte sullo Stretto, salta il tetto agli stipendi. La furia delle opposizioni Corriere della Sera

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ... A Castel di Sasso, Salvatore Ferraro era impegnato a raccogliere le ciliegie da un albero in un campo di via Ponte dell'Olio: durante ...Con gli interventi di impermeabilizzazione e asfaltatura effettuati tra il 31 luglio e il 1° agosto si sono conclusi gli interventi di recupero e di consolidamento del ponte sul rio Giulian, lungo la ...