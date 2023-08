(Di domenica 6 agosto 2023) Una donna, di 69 anni, ha riportatolesioni a un orecchio, a una mano e a una gamba per l'aggressione di uno dei suoi due. È accaduto, la scorsa notte, ina Seveso...

Dopo aver brandito il martello che stringeva in mano anche contro i militari, il 44enne inizia ad aizzare il proprio: sovraeccitato dal padrone, l'animaleun carabiniere e lo morde,...... un uomo sta passeggiando tranquillamente col proprio cane quando, all'improvviso, vede scendere da un'auto unche, sfuggito al proprio padrone,l'altro quadrupede e il relativo ...L'accertamento tecnico sulla scena del crimine, ancora sotto sequestro, era stato […] Cronaca Genova Genova,un giovane trasportato in codice giallo all'ospedale 'Villa ...

Pitbull aggredisce i padroni in casa a Milano: gravi mamma e figlio. Si valuta se abbattere il cane ilmessaggero.it

Una donna, di 69 anni, ha riportato gravi lesioni a un orecchio, a una mano e a una gamba per l'aggressione di uno dei suoi due pitbull. È accaduto, la scorsa notte, in casa a ...Spiacevole episodio a Seveso in provincia di Monza-Brianza dove un pitbull aggredisce i padroni. Feriti madre e figlio.