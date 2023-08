Piemonte | dal Governo 1 | 3 milioni per intervenire contro le barriere architettoniche

... la notizia dell'importante risultato raggiuntoMIT e, in particolare,ministro alle ... Maria Elvira Calderone , permetterà di far arrivare infondi per 1,3 milioni di euro, ripartiti ...Di certo, il, la Lombardia e il Veneto sono molto più ricche di Campania, Calabria e ...avere eletto gli uomini giusti in grado di poter risolvere anche il gap che ancora divide il Nord...... la notizia dell'importante risultato raggiuntoMIT e, in particolare,ministro alle ... Maria Elvira Calderone , permetterà di far arrivare infondi per 1,3 milioni di euro, ripartiti ...

Sanità, qualità dell’aria e turismo: dal governo 820 milioni alla regione Piemonte La Stampa

Queste esercitazioni, riferiscono gli stessi vigili del fuoco, sono rese necessarie dal sempre più frequentemente impiego del personale del nucleo elicotteri del Piemonte in interventi di salvataggio ...«La decisione del governo, di assegnare al Piemonte fondi per 1,3 milioni di euro per intervenire contro le barriere architettoniche negli edifici ...