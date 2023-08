“Piango In Discoteca” | alla scoperta del nuovo brano di Mara Sattei

Leggi su lopinionista

(Di domenica 6 agosto 2023) “E’ unnato di getto, in un pomeriggio. Con Takagi & Ketra ci siamo subito presi bene, lo abbiamo chiuso in due giorni”– ph Federico EarthDopo l’uscita delsingolo “In” (Island Records/Universal Music) – fuori ora in radio e in digitale al link https://isl.lnk.to/inaggiunge due nuove date al suo “Summer Tour”: domenica 13 agosto a Roccadaspide (SA) e mercoledì 6 settembre a Pescara. In “Inci mostra tutta la sua anima EDM: l’estate della cantautrice assume ora unrisvolto con un ...