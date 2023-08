Perché l’Italia non ha sbagliato niente ai Mondiali di ciclismo | Bettiol sontuoso | ma battere Van der Poel era impossibile

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) Era una mission impossible, forse qualcosa di più. Neldi oggi non si può inventare nulla: se una volta con la tattica, con un colpo di fortuna o con magari una corsa che andava in un certo modo si poteva provare a vincere pur non partendo favoriti, adesso non è più così. E lo si vede dal podio odierno: nonostante un percorso iridato particolare, nonostante la pioggia, nonostante una giornata affrontata a tutta, davanti aiditroviamo Mathieu van der, Wout van Aert e Tadej Pogacar. Contro questi fenomeni le tattiche vanno messe da parte e contano solo le gambe, ma, a parte Mads Pedersen, giunto quarto (anche lui lo consideriamo nell’eccellenza), nessuno è riuscito a tenere il passo dei tre corridori più performanti al mondo nelle corse di un giorno. Non si poteva chiedere di più alla ...