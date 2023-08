Perché la legge sull’oblio oncologico è un passo importante Scrive Celotto

Leggi su formiche

(Di domenica 6 agosto 2023) Molte volte ci lamentiamo dell’incapacità del nostro Parlamento ad approvare leggi sui diritti civili. Negli anni ’70 i partiti avevano capito che era il momento di intervenire su temi controversi e divisivi come il divorzio, l’aborto, il transessualismo.erano leggi di cui la società aveva bisogno. Negli ultimi decenni, invece, il Parlamento fa molta fatica ad approvare leggi su temi difficili come matrimonio omosessuale, eutanasia, l’ergastolo ostativo, diritti Lgbt. Proprio per questa consapevolezza dobbiamo essere favorevolmente stupiti dellache la Camera ha approvato all’unanimità questa settimana. In attesa che lapassi al Senato dobbiamo rilevare che si tratta di una normativa davvero all’avanguardia. Stabilisce il diritto a non fare menzione della ...