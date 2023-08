Perché Kate Middleton e William | in vacanza a Balmoral con i figli | non vogliono dormire nel castello

Leggi su amica

(Di domenica 6 agosto 2023) Che i reali inglesi vadano aad agosto è certo come il sorgere del sole al mattino. E, anche ora che non c’è più la regina Elisabetta, la tradizione dei Windsor di trascorrere l’estate in Scozia non è cambiata. Con qualche giorno di ritardo rispetto al solito a causa di una ristrutturazione in corso – The Queen faceva le valigie a fine luglio per tornare a Londra ad ottobre, re Carlo arriverà alad agosto già iniziato e ripartirà dopo un paio di settimane – anche i principi di Galles si preparano a trascorrere qualche giorno di relax nella tenuta immersa nel verde a nord del Regno Unito. Un appuntamento, quello a, al qualenon hanno mai dato buca, scegliendo ...