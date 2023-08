Pelle e aria condizionata vanno d’accordo? Consigli per la skincare

Leggi su velvetmag

(Di domenica 6 agosto 2023) Come prendersi cura della propriad’estate, se a contatto costante con l’? Ecco alcunida seguire ed unapensata per nutrire ed idratare la. Difficile se non impossibile resistere alla tentazione dell’, soprattutto quando le temperature elevate causano sudore e stress. La scelta più facile per chi ha a disposizione condizionatori è quella di rinfrescare l’ambiente – che si tratti di una zona della casa o dell’abitacolo dell’automobile – ma avete mai pensato alle conseguenze di un’esposizione duratura per la vostra? Crediti: Pexels – VelvetMagTranquilli, nulla di allarmante, ma il tema necessita comunque della vostra attenzione. D’estate è necessario non interrompere ...