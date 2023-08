Pedullà ironico | «Balogun | indizi social anche al massaggiatore dell’Inter!»

(Di domenica 6 agosto 2023)resta l’obiettivo principale per l’attacco dell’Inter, ne è sempre più convinto Alfredo. L’esperto di mercato attraverso un post pubblicato sui suoiha parlato del giovane centravanti dell’Arsenal.– Alfredoriguardo il futuro dell’attaccante americano accostato all’Inter: «domani farà un postper ildell’Inter se scoprirà un compleanno, onomastico o chissà cosa. Intanto, nepanchina contro il Mster City». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Secondo Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, gli azzurri però non hanno ... "Non c'è fretta ragazzi diceMichele C'è sempre il mercato di gennaio e poi quello di luglio ...Secondo Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, gli azzurri però non hanno ... "Non c'è fretta ragazzi diceMichele C'è sempre il mercato di gennaio e poi quello di luglio ...