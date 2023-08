“Pazzi per il meteo” | come funziona il sito che va “a caccia” di temporali per avvertire i cittadini | “La nostra forza? Le segnalazioni”

Durazzo In fila al terminal del porto di Bari, tra le facce consunte degli emigranti ormai invecchiati di ritorno in patriale ferie, spuntano gli zainetti colorati, le borracce, le borsette delle ragazze, le attrezzature da sub, i cappelli di paglia. E il solito vociare chiassoso delle comitive italiane in vacanza. ...Non è su Francesca, non è è riferita a lei, è stata una cosa detta in generale, tanto. ... I due hanno iniziato a fare subito sul serio , dichiarandosi innamoratie facendosi persino un ...Accompagnati da Jake, gli operatori vanno in girole scuole, dove tengono lezioni sulle norme antincendio. I bambini sonodel Pit Bull e lo accolgono sempre in modo molto caloroso. E lui ...

“Pazzi per il meteo”, come funziona il sito che va “a caccia” di temporali per… Il Fatto Quotidiano

Non che Putin non abbia tentato di risvegliare il sentimento anti-coloniale del continente, promettendo almeno 25mila tonnellate di grano gratis e accusando i Paesi ricchi di aver sfruttato l’accordo ...La Juventus piazza sul calciomercato il colpo Facundo Gonzalez, subito destinato al prestito: sono 3 i club di Serie A pronti ad accogliere il terzino ...