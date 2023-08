' Pazzi per il meteo' | come funziona il sito che va ' a caccia' di temporali per avvertire i cittadini | ' La nostra forza? Le segnalazioni'

IlFattoQuotidiano.it si occupa di questicon la testa fra le nuvole perché alcuni lettori ci ...evitare che la grandine la perforasse. È finito in ospedale, perché le palle di ghiaccio ...Durazzo In fila al terminal del porto di Bari, tra le facce consunte degli emigranti ormai invecchiati di ritorno in patriale ferie, spuntano gli zainetti colorati, le borracce, le borsette delle ragazze, le attrezzature da sub, i cappelli di paglia. E il solito vociare chiassoso delle comitive italiane in vacanza. ...Non è su Francesca, non è è riferita a lei, è stata una cosa detta in generale, tanto. ... I due hanno iniziato a fare subito sul serio , dichiarandosi innamoratie facendosi persino un ...

“Pazzi per il meteo”, come funziona il sito che va “a caccia” di temporali per… Il Fatto Quotidiano

Claudio, autotrasportatore friulano, scrive: “Anche io ero un po’ scettico dopo la tua prima previsione per lunedì sera, ma ho dovuto ricredermi… purtroppo. Complimenti!”. Marco, che abita a Gradisca ...Non che Putin non abbia tentato di risvegliare il sentimento anti-coloniale del continente, promettendo almeno 25mila tonnellate di grano gratis e accusando i Paesi ricchi di aver sfruttato l’accordo ...