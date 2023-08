Parole a titolo personale | valuterò Rocca interviene sul caso De Angelis

... Francesco Rocca, che dice che valuterà le dichiarazioni fatte apersonale dal suo portavoce ... Contro le suesi è espresso in modo durissimo il presidente della Regione Emilia - Romagna ...Marcello De Angelis ha parlato apersonale, mosso da una storia familiare che lo ha segnato profondamente e nella quale ha perso affetti importanti . Si è espresso sulla sua pagina Facebook da ......nuovo presidente della regione Lazio in quota estrema destra non ha duramente condannato le... Per Rocca "Marcello De Angelis ha parlato apersonale, mosso da una storia familiare che lo ...

"Parole a titolo personale, valuterò". Rocca interviene sul caso De ... ilGiornale.it

Il presidente della Regione Lazio fa chiarezza dopo le polemiche per le parole di De Angelis sulla strage di Bologna: "Si è espresso da privato cittadino. Valuterò dopo averlo incontrato" ...Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, «ha parlato a titolo personale». Lo dichiara in ...