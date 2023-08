... che si è concentrata su 92 istituti (il 6,5% delle 1.423 scuoleche portano studenti all'esame di Maturità), di cui 82 in Campania (e 59 in provincia di), 6 nel Lazio e 4 in Sicilia ...... scuola per scuola, quella variazione di iscritt i: la quasi totalità delle scuolesono ...detiene il primato per incremento di studenti dal 4 al 5 anno, con 59 istituti su 188, pari al ...Studenti prima dell'esame di maturità in un istituto statale diIl dato di partenza del report è un aumento degli iscritti alle scuole superiorinegli ultimi anni, dopo una lunga ...

Paritarie, a Napoli boom di iscritti al vaglio degli ispettori ilmattino.it

Le prime relazioni degli ispettori sono già sul tavolo del ministro Giuseppe Valditara. Campania, Lazio e Sicilia sono nell’occhio del ciclone dopo la pubblicazione del ...Mimmo Jodice (Napoli, 1934) è da sempre un fotografo impegnato in molte lotte: fin dall’infanzia, contro la fame; poi, per dare alla fotografia un ruolo paritario con le altre arti accademiche, per sg ...