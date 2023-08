Parigi 2024 | Senna troppo inquinata | saltano gare preolimpiche di nuoto

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) – World Aquatics ha annullato un test event delle Olimpiadi dia causa della scarsa qualità dell’acqua della. L’evento della Coppa del mondo diin acque libere è stato cancellato a meno di 12 mesi dalle Olimpiadi di. “Dopo le recenti precipitazioni superiori alla media a, la qualità dell’acqua nellaè rimasta al di sotto degli standard accettabili per salvaguardare la salute dei nuotatori”, ha affermato World Aquatics in una nota. “Di conseguenza, World Aquatics, in consultazione con le autorità sanitarie pubbliche e i partner di consegna degli eventi, ha annullato la Coppa del mondo diin acque libere prevista per questo fine settimana”. World Aquatics ha affermato di comprendere che ulteriori progetti ...

Parigi 2024, a rischio le gare sulla Senna per l'inquinamento delle acque: niente preolimpico, sette giorni dopo i problemi ai Mondiali di triathlon.