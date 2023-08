Papa | troppe guerre nel mondo e grande dolore per Ucraina

Ci sono ancoraguerre nel mondo come quella in Ucraina per la quale si prova "grande dolore". A tornare a pregare per la pace è stato stamaneFrancesco da Lisbona. Prima dell'Angelus domenicale, nel ...Scrive al: invitata all'udienza generale Angelina vive e lavora in Comune ormai da diversi ... Angelina racconta che ha dovuto affrontare numerose, forse, sfide che il destino le ha messo ...Il rischio è quello di inserirenozioni, ma lo spirito della ragazza è corretto: "Sono davvero aperta ad apprendere dal gioco e dalle persone e ad aprirmi a prospettive diverse. Penso che il ...

Il Papa: oggi troppe vite "distillate", agire concretamente per i più fragili Vatican News - Italiano

Città del Vaticano, 6 ago. (askanews) - Ci sono ancora troppe guerre nel mondo come quella in Ucraina per la quale si prova "grande dolore". A tornare a pregare per la pace è stato stamane Papa ..."I giovani si sono alzati. Si sono messi alla ricerca della via che conduce a Gesù Cristo e all'altro. Hanno celebrato la fede insieme al successore di Pietro e hanno testimoniato l'amore di Cristo ch ...