Papa “Il mondo ha bisogno dei giovani | la prossima Gmg sarà a Seul”

(Di domenica 6 agosto 2023) LISBONA (ITALPRESS) – LaGiornata Mondiale della Gioventù si svolgerà a. Lo ha annunciatoFrancesco a Lisbona nella giornata conclusiva della Giornata mondiale della gioventù. “Pensando a questo continente provo un grande dolore per la cara Ucraina che continua a soffrire molto”, ha detto il Pontefice. Idi tutto ilsono stati invitati prima dalprima a Roma dove nel 2025 si celebrerà il Giubileo dei. Nell’omelia pronunciata durante la messa ilha invitato ia non avere paura dello loro fragilità perchè “ilhadi voi”. “Anche noi abbiamodi qualche lampo di luce per affrontare il buio della notte – ha ...

LISBONA " " No tengan miedo ":Francesco si rivolge in spagnolo al milione e mezzo di ragazzi disposti lungo la riva del fiume ..."per la pace" e a non rinunciare a tentare di "cambiare il". ...Li incoraggia a non temere di non farcela, ilha bisogno di loro. Ilcelebra la Messa che chiude la Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona al Parque Tejo. I giovani presenti sono ...Testimoniando così la voglia e l'impegno dei giovani nel costruire undi fratellanza, rispetto, pace di cui stiamo vedendo la profezia in questi giorni attorno al. Che ciascuno possa ...

Il Papa ai giovani: "Appuntamento a Seul nel 2027" AGI - Agenzia Italia

«Anche noi abbiamo bisogno di qualche lampo di luce per affrontare il buio della notte - ha aggiunto Papa Francesco rivolgendosi ai giovani - le sfide della vita, le paure che ci inquietano, l’oscurit ...Se Young Eum ha 18 anni. “Aspettiamo il Papa e i giovani della Gmg in Corea. Siamo un piccolo paese e per noi è una gioia poterlo far conoscere ai ragazzi di tutto il mondo”. La ragazza racconta come ...