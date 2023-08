Papa Francesco rientra in Italia | «Su Fatima nessuna pubblicità Ho pregato per la pace»

(Di domenica 6 agosto 2023) La conferenza stampa sul volo per Roma dopo la Gmg di Lisbona: «La mia salute va bene, mi preoccupo per la tragedia dei migranti, il Mediterraneo è un cimitero»

"Gli abusi sono una peste tremenda". Così Papa Francesco sul volo di ritorno dal Portogallo. Il Pontefice ha sottolineato che "la situazione è molto grave" e ribadito la necessità della "tolleranza zero". Papa Francesco è impressionato dalla grande partecipazione di giovani alla Gmg di Lisbona, la meglio organizzata, dice, delle quattro a cui ha preso parte. Conferma di stare bene in salute.

Intervista a Papa Francesco: “A Fatima ho pregato in silenzio per la pace” la Repubblica

"Sto bene i punti me li hanno tolti, faccio una vita normale porto una fascia che devo portare per due-tre mesi", ha detto Papa Francesco considerando il recente intervento all'addome, dopo le fatiche ...tutti», come ha ripetuto più volte Papa Francesco negli incontri della Gmg di Lisbona, e poi i gay e le donne non possono accedere ad alcuni sacramenti, i primi al matrimonio, le donne all'ordinazione ...