Papa Francesco come Wojtyla | “Non abbiate paura | non temete”

La messa conclusiva della Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona tra un milione e mezzo di partecipanti: "Lottate per la giustizia e la pace"come Wojtyla . 'Non abbiate paura, non temete''. Il, nella messa conclusiva della Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona alla presenza di un milione e mezzo di giovani, ha ...Concludendo la Gmg dal Parque Tejo," "il più giovane tra i giovani che si trovano qui', come l'ha definito il card. Farrell - ha confidato al milione e mezzo di giovani presenti il ...LISBONA " La prossima Giornata Mondiale della Gioventù, nel 2027, si svolgerà a Seul. Lo ha annunciatoa Lisbona nella giornata conclusiva della Giornata mondiale della gioventù. "Pensando a questo continente provo un grande dolore per la cara Ucraina che continua a soffrire molto", ha ...

Papa Francesco ai ragazzi della Gmg: “Non abbiate paura, lottate per la pace e cambiate il mondo” la Repubblica

Stessa famiglia, stessa passione. Chanel Totti sembra aver ereditato la passione per il padel dal padre Francesco. E che passione, visto che è proprio ...“Permettete a me, anziano, di condividere con voi giovani un sogno che porto dentro: è il sogno della pace, il sogno...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti r ...