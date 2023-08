Pakistan | deraglia un treno nella provincia meridionale del Sindh | almeno 15 morti e 50 feriti

(Di domenica 6 agosto 2023) Undell’Hazara Express ètodel, in, provocando la morte di15 passeggeri e il ferimento di altri 50, secondo una prima stima provvisoria fornita dalle autorità. “Circa 7 o 8 vagoni sonoti ribaltandosi”, ha dichiarato il funzionario della compagnia ferroviaria Mahmood-ur-Rehman. L’incidente è avvenuto “vicino al distretto di Nawab Shah nel”, ha fatto sapere dopo le prime informazioni sulmento fornite da Radio, secondo la quale numerosi passeggeri sono rimasti intrappolati all’interno dei vagoni prima di essere liberati. Le operazioni di soccorso si stanno ancora svolgendo e non è chiaro se ...

