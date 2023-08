Almeno 15 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno nel. L'incidente è avvenuto nella provincia meridionale del Sindh.Leggi Anche Scontro fra treni in India, 288 le vittime accertate - Terminate le operazioni di soccorso, non sono stati trovati sopravvissuti Diversi vagoni ribaltati 'Diversi vagoni dell'Hazara ...Ilnon è firmatario del Trattato di non proliferazione del 1968 Con 165 testate atomiche rilevate a marzo, ilè il Paese con l'arsenale nucleare che cresce più velocemente di ogni ...

Pakistan: 15 morti e 40 feriti nel deragliamento di un treno Agenzia ANSA

Almeno 15 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno nel Pakistan. L'incidente è avvenuto nella provincia meridionale del Sindh. "Circa 7 o 8 vagoni dell'Hazara ...Una cinquantina i feriti. Otto vagoni si sarebbero ribaltati. L'incidente nella provincia meridionale del Sindh ...