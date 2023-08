(Di domenica 6 agosto 2023)Mathieu van der, voto 10: poco da dire, oggi è stato un marziano. Il distacco inflitto nel giro di poche pedalate ai suoi rivali diretti non ha senso, ancor di più quello all’arrivo se si pensa che è caduto a circa 20 chilometri dal traguardo. Dopo la Sanremo e la Roubaix, ecco anche il Mondiale: ha centrato praticamente tutti gli obiettivi e vestirà meritatamente una maglia di campione del mondo che non poteva essere su spalle migliori. Wout van Aert, voto 7: il Belgio lavora per lui, il fenomeno della Jumbo-Visma deve accontentarsi però per l’ennesima volta della seconda piazza. Ancora un argento per il belga che esce sconfitto nuovamente nel testa a testa con van der. Tadej Pogacar, voto 8: secondo al Tour de France e sul podio in un Mondiale ...

Ledell'Italia. DURANTE 5: poca reattività e qualche errore in fase di impostazione. Compie un miracolo sul possibile 3 - 1 a favore del Sudafrica. DI GUGLIELMO 5.5 (ST 19' Bartoli 6): ferma ...I top e flop e i voti alle protagoniste del match valido per la seconda partita delle Azzurre aifemminili:Sudafrica Italia I top e flop e i voti alle protagoniste del match valido per la terza partita delle Azzurre aifemminili:Sudafrica - Italia. TOP: Caruso, ...... venendo eliminata daifemminili 2023 . A Wellington termina 3 - 2 il match, in cui le ... HIGHLIGHTSE TABELLINO CRONACA - Dopo 10 minuti di equilibrio più totale, in cui nessuna delle ...

Pagelle Mondiali ciclismo 2023: Van der Poel alieno, Bettiol e l'Italia promossi, bocciato Evenepoel OA Sport

Freddezza prima, opportunità poi. I suoi due gol illudono, ma manca nella costruzione. Greggi (38’ st) ng. La sua intelligenza tattica non si vede mai e a questo aggiunge anche la disattenzione sul ...Retropassaggio killer imperdonabile, ma la colpa non è tutta sua: complicato esordire in una gara così. Glionna (55’ st) ng. Prova a tenere in un reparto che fa tanta fatica e in certe situazioni deve ...