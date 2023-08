Oscenità alla sagra nel Ravennate | approfitta della calca per molestare ragazzine | arrestato un ultrasessantenne

(Di domenica 6 agosto 2023) Un ultra-sessantenne italiano è statovenerdì sera durante una- la Festa de Pargher - a Massa Lombarda, comune del, con l’ accusa di avere molestato almeno un paio dindo. L’uomo, come disposto dal Pm di turno Marilù Gattelli, si trova ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale in attesa dell’udienza di convalida. La vicenda,...

..., provocazione, pornografia, cinismo tutte sembrano adeguate, ma non esaurienti. E se ... per poi costringerli a portare una fascia bianca al braccio, intornocittà sorsero i più ...È forse una zona dove chiunque, indisturbato, può permettersi di scrivere qualunquee restare impunito". Su quanto accaduto lo stesso Vacchi annuncia poi che il gruppo sta valutando di ...E lo spettacolo mesto della democrazia Sullo stesso argomento: "Un attacco senza precedenti"... anche se sei tu a metterlo in scena), mette in chiaro, oltre all'del piano cospiratorio ...