(Di domenica 6 agosto 2023) Una donna sessantenne èin ospedale per la gravità delle botte ricevute da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze dell’ordine che ieri, verso le 22.30, l’ha aggredita in un. I carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno facendo accertamenti. A dare l’allarme sono stati alcuni inquilini di un vicino condominio che hanno sentito le urla...

a Cologno Monzese: il giovane ha ucciso a coltellate la studentessa universitaria, poi è andato in caserma a confessare. Auna infermiera in pensione è stata ammazzata a colpi di ascia ...La vittima assassinata davanti alla madre e al figlio Di: Redazione Sardegna Live Una lite condominiale è sfociata in tragedia a Noriglio (), dove una donna di 63 anni, Mara Fait, infermiera ...La7.it - Una lite condominiale finisce in tragedia a Noriglio, frazione di. Una donna di 63 anni, Mara Fait, infermiera di professione in pensione, è stata uccisa a colpi d'accetta davanti ...

Orrore a Rovereto: 60enne morta dopo essere stata picchiata a sangue nel parco. Arrestato un 40enne Gazzetta del Sud

Una donna sessantenne è morta in ospedale per la gravità delle botte ricevute da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze ...Orrore in Trentino: donna uccisa a colpi di accetta dal vicino di casa L'omicidio dopo l'ennesima lite scoppiata per questioni condominiali. La vittima assassinata davanti alla madre e al figlio Di: R ...