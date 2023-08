Oppenheimer | tra scienza e distruzione

Leggi su panorama

(Di domenica 6 agosto 2023) Sarà nelle sale italiane dal 23 agosto il nuovo film di Christopher Nolan su come un gruppo di scienziati arrivò a realizzare la bomba atomica. «Un modo per ricordare, in questi giorni di guerra» racconta qui il regista. È il caso di dirlo subito:, il nuovo film di Christopher Nolan in uscita il 23 agosto, è un capolavoro. Non solo: è un film imprescindibile. Racconta la vita e la ricerca ossessiva di Robert J., il fisico americano considerato il padre della bomba atomica che, a partire dal 1942, collaborò con un gruppo di scienziati (fu coinvolto anche il nostro Enrico Fermi) nel celebre Manhattan Project, per creare un’arma talmente potente da essere usata come deterrente contro i nazisti e i loro alleati giapponesi. Deterrente? Sappiamo come è andata a finire. Fin dall’incipit, il film mescola due principali piani: c’è il ...