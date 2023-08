Omicidio di Cavernago | l’ex pm Carmen Pugliese | “Una morte annunciata | ma forse non evitabile”

(Di domenica 6 agosto 2023). “Certo che può essere definita, come qualcuno ha fatto, una, ma nonse si considera che in assenza di una sua volontà e disponibilità non si poteva imporre al ragazzo il ricovero in una comunità. E al di là del palliativo Tso, nulla dalla società poteva esser fatto”. È l’opinione delmagistrato della procura di Bergamo, oggi apprezzata opinionista televisiva per il programma ‘Quarto Grado’, sul drammaticoche si è consumato venerdì pomeriggio (4 agosto) a, quando il 30enne Federico Gaibotti ha accoltellato ail padre Umberto, 64 anni. Il movente sembra ricercarsi nella richiesta di denaro per la droga, vista la tossicodipendenza del ...

