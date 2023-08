Oggi la 59esima Traversata dello Stretto. La partenza alle 11 da Capo Peloro

(Di domenica 6 agosto 2023)domenica 6 agosto è in programma la, gara internazionale di nuoto di fondo creata nel 1954 e giunta allaedizione .11 da, arrivo alla Marinadel porticciolo turistico di Villa San Giovanni passando per Torre Faro. Al via 58 uomini e 24 donne; 25 agonisti e 33 master maschi, 12 agoniste e 12 master femmine. Tre gli atleti...

Domani partirà la Traversata dello Stretto e ogni istante sarà come sempre speciale. va in scena la vigilia, scandita da intensi preparativi del Centro Nuoto Villa che continuano senza ...

Al via 58 uomini e 24 donne. La regione più rappresentata è la Sicilia con 19 nuotatori, segue la Calabria con 14 ...La gara di nuoto partirà domenica 6 agosto, alle ore 11 da Capo Peloro, Torre Faro in Sicilia con arrivo previsto intorno alle 12 sulla sponda villese ...