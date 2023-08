Offerta shock per Osimhen | rompe ogni equilibrio | per il Napoli è impossibile rifiutare

(Di domenica 6 agosto 2023) Victore il rinnovo che non arriva. Una nuova telenovela estiva nellasospesa fra gli ultimi scampoli della gioia scudetto e il timore che il bomber nigeriano possa dire addio a poche settimane dall’inizio della nuova stagione. Dall’Arabia Saudita squillano sirene preoccupanti. Il rilancio dell’Al-Ahli Non è un segreto che l’Al-Ahli abbia messo gli occhi sui gioielli del. Gioielli, al plurale. Perchè oltre adgli arabi vorrebbero anche Zielinski, ma questa operazione è secondaria. Il club della Saudi League, con dietro il potente fondo Pif, sarebbe pronto a offrire 175 milioni di euro per strappare il sì di Aurelio De Laurentiis alla cessione di. Il patron delaveva parlato di 200 milioni come cifra congrua per la cessione del campione ...

Le persone che contribuiranno con un'alla ricostruzione delle scuole danneggiate dall'... lo zio arrestato e i genitori perquisiti di Michele Razzetti And just like that: la rivelazione -...... con prezzi del gas in aumento, perché non avevano compreso che le nostre minacce di eliminare la Russia dal mercato del gas costituiva unodi(vero) non unodi domanda (desiderio)..." Sono stata fortunata a incappare in questa storia che mi è stata", afferma Lura Luchetti, ... "Tutto è crollato, sono sotto" di Antonella Rossi

L'Al Ahli vuole Osimhen a tutti i costi: offerta shock da 175 milioni Fantacalcio ®

Matteo Berrettini si è raccontato a cuore aperto in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera in cui ha parlato dei suoi periodi bui, della voglia di ...Il Napoli trema difronte all’offerta dall’Arabia per uno dei titolari della formazione di Rudi Garcia, che potrebbe dunque dire addio.