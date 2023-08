Nuovo dis-ordine mondiale | tutti pazzi per i Brics

Leggi su tpi

(Di domenica 6 agosto 2023) A San Pietroburgo non è andata come Vladimir Putin si aspettava. Al secondo Summit Russia-Africa del 27 e 28 luglio hanno partecipato soltanto 17 tra capi di Stato e di governo del continente, meno della metà dei 43 leader presenti al primo vertice del 2019. Tra gli assenti eccellenti figuravano i presidenti di Nigeria, Bola Tinubu; Kenya, William Ruto; e Repubblica Democratica del Congo, Félix Tshisekedi. Ma la partecipazione limitata non ha sorpreso più di tanto dopo il ritiro unilaterale di Mosca dall’accordo sul grano mediato con l’Ucraina da Onu e Turchia, una mossa definita dal segretario del ministero degli Esteri del Kenya, Korir Sing’Oei, «una pugnalata alle spalle». Non che Putin non abbia tentato di risvegliare il sentimento anti-coloniale del continente, promettendo almeno 25mila tonnellate di grano gratis e accusando i Paesi ricchi di aver sfruttato l’accordo per i propri ...