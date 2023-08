Nuove Ztl Città Alta | Ribolla Lega | “Chiusure e nessun potenziamento dei mezzi”

(Di domenica 6 agosto 2023) Monta la polemica sulleZtl decise inper la gestione del traffico. Entro la fine dell’anno entreranno in vigore le modifiche alla circolazione decise dall’amministrazione comunale, con 16 nuovi varchi e orari per il trasporto merci, oltre ad ulteriori limitazioni alla circolazione. Al riguardo è intervenuto Alberto, consigliere comunale per la. “chiude, quasi ermeticamente – l’annuncio della Giunta Gori e dell’Assessore Zenoni. Ztl interna, Ztl esterna, Ztl serale, Ztl notturna, Ztl in uscita. Ztl per il passaggio da Porta S. Lorenzo di quelli che l’Assessore Zenoni chiama “furbetti” ma che fanno semplicemente ciò che è concesso: cercare una via più veloce per attraversare la”, scrive sui propri canali ...

L'istituzione dellearee pedonali e ciclabili, pienamente coerente con le previsioni del ... Più a lungo termine invece l'allargamento della, che in futuro potrebbe comprendere anche via ...Se fino ad oggi le telecamere sono state in grado di sanzionare chi entra nellafuori orario, non altrettanto è per le uscite. Grazie alletelecamere, sarà controllato anche il rispetto dei ......Reno tra via Vaspergolo e via Amendola saranno revocate le aree di sosta riservate ai residenti... VIABILITA' - Via Porta San Pietro interrotta al transito per lavori di posareti fognarie e ...

Ztl in centro storico, nuove regole Qui News Elba

Sono dieci le Zone a traffico limitato attive in città, l’ultima istituita è quella di Nervi centro. Complesso il quadro tariffario. Gambino: “Strumento ...Il Partito Democratico di Rimini propone l'estensione della ZTL serale estiva all'area portuale e a via Carducci, più piste ciclabili e parcheggi a pagamento con abbonamenti agevolati per i residenti.