Nuoto Paralimpico | Italia da leggenda | è Campione del Mondo per la terza volta

(Di domenica 6 agosto 2023) Manchester – È sempre: gli azzurri conquistano per laconsecutiva il Campionato del, resistendo all’assalto di Cina e Ucraina e anzi aumentando il distacco sulla concorrenza. In apertura WR (1.10.32) del colombiano Serrano Zarate nei 100 rana SB8 che non portano fortuna a Federico Morlacchi, ottavo e poi squalificato. Qualche minuto e arriva la prima doppietta azzurra con Stefano Riamondi e Riccardo Menciotti nei 100 dorso S10. Vittoria e tempo strepitoso di Riamondi ampiamente sotto la barriera del minuto. Argento per Federico Bicelli nei 100 stile S7. L’azzurro in testa fino ai 75 metri deve arrendersi al ritorno dell’ucriano Trusov che demolisce il precedente WR in 1.00.09. Nei 200 stile S4 del fenomeno israeliano Dadaon Luigi Beggiato raccoglie il quinto posto. Oro per Carlotta Gilli nei ...

