Nuoto | mondiali paralimpici | Italia prima nel medagliere

Nei 100 metri dorso S10 Stefano Raimondi vince l'oro con 59"40, secondo l'altro Azzurro in gara Riccardo Menciotti. Il vincitore è passato in testa a metà gara con 28"40,, conquista così la sua quinta ...Senna inquinata, salta il Preolimpico di. Troppi batteri, il dietrofront di World Aquatics . L'altra figuraccia ai recentidi triathlon . La denuncia: controlli meno stringenti dopo ...Ha fermato il cronometro prima di tutti in 2'27''18 Francesco Bocciardo laureandosi campione del mondo nei 200 stile libero categoria S5 durante i campionati di nuovo paralimpico che si stanno ...

L’Italia ha vinto i Campionati mondiali di nuoto paralimpico a Manchester, conquistando il primo posto assoluto nel medagliere, davanti a Ucraina, Cina e Gran Bretagna. Un triplete per la nazionale it ...'agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha dichiarato che sta indagando per determinare le cause di questi sintomi e pertanto invierà un questionario e richiederà campioni alle persone ...