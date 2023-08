Nuoto di Fondo | cancellata la tappa di Parigi | Senna sotto gli standard di sicurezza

(Di domenica 6 agosto 2023)– La quartadella World Cup in acque libere in programma domenica 6 a, e valida come test pre olimpico, è stataa causa delle condizioni critiche e pericolose per la salute degli atleti delle acque della. Nel comunicato ufficiale si legge che “a seguito delle recenti precipitazioni superiori alla media a, la qualità dell’acqua dellaè rimasta al didegliaccettabili per la salvaguardia della salute dei nuotatori. Di conseguenza, World Aquatics, in consultazione con le autorità sanitarie pubbliche e i partner hanno deciso di cancellare la Open Water Swimming World Cup Paris”. La World Cup si chiuderà quindi con l’ultimaad Eilat, in Israele, prevista ...

